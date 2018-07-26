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Kazak turist odasında ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2018 14:07 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Serik ilçesinde tatil yapan Kazak Alexandr Atapin (63) odasında ölü bulundu.  Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde tatil yapan Alexandr Atapin, bu sabah odaya giren temizlik görevlileri tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu.

Kazak turist odasında ölü bulundu

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde tatil yapan Kazak Alexandr Atapin (63) odasında ölü bulundu.
Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde tatil yapan Alexandr Atapin, bu sabah odaya giren temizlik görevlileri tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları Atapin'i ambulansla özel bir hastaneye götürdü. Burada müdahale edilen Alexandr Atapin kurtarılamadı.
Savcının incelemesinin ardından Alexandr Atapin'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Alexandr Atapin'in kalp rahatsızlığı olduğu öğrenildi.

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