Kazalar kameraya yansıdı

Elazığ’da bir otomobilin takla atması, Bingöl’de ise bir taksinin araçla çarpışıp tabelayı devirmesi saniye saniye kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, güvenlik kamerasına yansıyan ilk kaza Kovancılar ilçesi Ekinözü köyünde meydana geldi. Hacı Resul Tosun idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Takla atan araçta sürücü yara almadan kurtulurken, yardımına olay yerinden geçen minibüstekiler yetişti.

Bingöl’de ise MOBESE’ye yansına kaza Devlet Hastanesi önündeki ana yolda meydana geldi. Ticari taksi ana yolda seyir ederken 4 yolda karşıya geçmeye çalışan otomobille çarpıştı. Daha sonra ticari taksi çarptığı levhayı devirerek durdu.