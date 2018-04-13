Kazalar ucuz atlatıldı

Balıkesir’in Balya ve Havran ilçelerinde meydana gelen trafik kazaları ucuz atlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, ilk kaza Havran yolu Şapçı mevkiinde sabaha karşı meydana geldi. Mehmet T. idaresindeki 34 NE 6296 plakalı araç bilinmeyen nedenle tarlaya uçtu. Sürücü kendi imkanları araçtan çıkarken, İtfaiye Amirliği ekipleride güvenlik önlemi aldığı kaza sonrası yaralı sağlık ekiplerine teslim edildi.
Diğer kaza ise, öğle saatlerinde Balya ilçesinde meydana geldi. Mancılık Mahallesi’nde tarlaya uçan sürücü isimi öğrenilemeyen 10 BZ 885 plakalı araçtan sürücüde kendi imkanları araçtan çıktığı kazada yara almadan kurtuldu. Kazalar ile ilgili olarak jandarmanın araştırması sürüyor.
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