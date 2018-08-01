Kazanın ardından kaçtığı ormanda kayboldu, 12 saat sonra bulundu

BURSA, (DHA)- BURSA'nın Karacabey ilçesinde, babasından habersiz aldığı otomobille başka bir araca çarpan Muhammet Civelek (22), sürücünün kendisine tokat atması üzerine korkarak ormanlık alana gitti. Gece ormanda kaybolan Civelek, 12 saat sonra arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu. Karacabey'e bağlı Kurşunlu köyünde oturan Muhammet Civelek, iddiaya göre, dün saat 23.00 sıralarında babasının otomobilini habersiz alarak gezmeye çıktı. Civelek yönetimindeki otomobil, Boğazköy mevkiinde başka bir araca çarptı. Muhammet Civelek, kaza sırasında kafasını ön cama çarptı. Civelek hafif yaralanırken, cam kırıldı. Diğer aracın sürücüsü de kaza nedeniyle tepki gösterdiği Muhammet Civelek'e tokat attı. Korkuya kapılan Civelek, olay yerinden koşarak ayrılıp, Karacabey Longoz Ormanları bölgesine doğru gitti. Ayakkabısız olduğu belirtilen Muhammet Civelek, ormanda yolunu kaybetti. Aile, sabah evde bulamadıkları çocukları için kayıp başvurusu yaptı. Araştırma yapan jandarma ekipleri, Civelek'in aracını kaza yerinde terk edilmiş halde buldu. Jandarma ile birlikte AFAD ve Nilüfer Arama Kurtarma ekipleri çevrede arama başlattı. Uçangöz Havacılık Derneği üyeleri de arama çalışmalarına destek verdi. Civelek, aramalar sürerken saat 11.00 sıralarında ormanda ineklerin ayak izlerini takip ederek ana yola çıkınca, ekipler tarafından bulundu. UMKE'nin sağlık kontrolünden geçirdiği Muhammet Civelek, daha sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazaya karışan diğer aracın sürücüsünün bulunması için de çalışma başlatıldı.
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