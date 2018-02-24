Kazaya bakarken kaza yaptılar

Muğla’nın Yatağan ilçesinde, meydana gelen kaza nedeniyle duraklayan araçlara çarpan minibüs, zincirleme trafik kazasına neden oldu.

Muğla-Aydın karayolunda seyir halindeki Mehmet Sever yönetimindeki 20 SE 432 plakalı minibüs, Yava Mahallesi mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı.

Kazanın ardından aynı güzergahta seyir halindeki diğer araçlarda duraklayarak kazayı izlerken, yolda duraklayan araçları fark etmeyen Ramazan Madran’ın kullandığı 09 LF 360 plakalı minibüs, Hasan Karput idaresindeki 48 SF 112 plakalı otomobil, Emin Ürel yönetimindeki 35 JL 073 plakalı otomobile, Osman Çetiner’in kullandığı 48 J 1656 plakalı otomobile, Ali Karabulut idaresindeki 48 T 4154 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kaza nedeniyle oluşan araç konvoyunda da iki araç birbirine girdi.

Kazalarda, Hasan Kuyukazan, Ramazan Madran ve Zaide Madran yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Yatağan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Meydana gelen kazalar nedeniyle Muğla-Aydın karayolu 3 saat boyunca trafiğe kapandı. Araçların çekilmesi ve karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından karayolu yeniden trafiğe açıldı.