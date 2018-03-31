Kazaya karışan aracı çeken kurtarıcıya otomobil çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde kazaya karışan aracı çekmeye çalışan kurtarıcı vince başka bir aracın çarpması sonucu meydana gelen iki ayrı kazada 1 kişi öldü, 1’i polis 5 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-İzmir E-96 karayolu Mersindere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli yönünden Turgutlu istikametine gitmekte olan İsmail H. yönetimindeki 06 APN 12 plakalı araç, Mersindere Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile yanında bulunan Dursun K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri ve kurtarma vinci, kazaya karışan aracı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışmalara başladı. Bu sırada Salihli yönünden Turgutlu istikametine seyreden 35 HD 1955 plakalı otomobil, kurtarma vincine arkadan çarptı. Kazada vinç operatörü Halil İbrahim A. ile polis memuru Alper T. yaralandı. Kurtarma vincine arkadan çarpan otomobildeki H.S. ağır yaralanırken, otomobilde bulunan Tayfun S. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.