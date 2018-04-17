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Kazaya neden olan sürücü gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 14:36 | Son Güncelleme

Kocaeli TEM Otoyolunda sabah saatlerinde meydana gelen, 1 kişinin öldüğü ve Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un eşi ile kaymakam eşlerinin aralarında olduğu 11 kişinin yaralandığı kaza hakkında valilikten açıklamada kaza hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.Kaza hakkında Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy ve mülki idare amirlerinin eşleri bir program katılmak üzere, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen 34 LHM 59 plakalı araç ile TEM otoyolunda seyir halindeyken Dilovası mevkiinde trafik kazası meydana gelmiştir.

Kocaeli TEM Otoyolunda sabah saatlerinde meydana gelen, 1 kişinin öldüğü ve Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un eşi ile kaymakam eşlerinin aralarında olduğu 11 kişinin yaralandığı kaza hakkında valilikten açıklamada kaza hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Kaza hakkında Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy ve mülki idare amirlerinin eşleri bir program katılmak üzere, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen 34 LHM 59 plakalı araç ile TEM otoyolunda seyir halindeyken Dilovası mevkiinde trafik kazası meydana gelmiştir. Kazaya karışan minibüs şoförünün durumu ağır olup tedavisi devam etmektedir. Kocaeli Valisi Sayın Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy, Vali Yardımcısı ve kaymakam eşleri ve koruma memuru olmak üzere 11 kişi yaralanmış ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Ayrıca, kazaya karışan TIR sürücüsü hayatını kaybetmiş olup, kazaya sebebiyet verdiği değerlendirilen araç sürücüsü gözaltına alınmıştır".
Açıklamada ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kaza hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.

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