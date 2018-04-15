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Kazayı izleyen düğün konvoyu da kaza yaptı 2 ölü, 13 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2018 16:23 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, iki aracın çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasını yolda geçen düğün konvoyunda bulunan bazı araçlarında kazayı izlemesi sonucu ikinci bir kaza daha yaşandı.

Ahmet ÜN DİYARBAKIR, (DHA) DİYARBAKIR'da, iki aracın çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasını yolda geçen düğün konvoyunda bulunan bazı araçlarında kazayı izlemesi sonucu ikinci bir kaza daha yaşandı. Kazalarda, 2 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi ise yaralandı. Kaza, Diyarbakır-Silvan karayolunun 35'inci kilometresinde bulanan Çemberli köyü yakınlarında meydana geldi. Diyarbakır istikametine doğru seyir halindeki ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 13 AT 078 plakalı hafif ticari araç, lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak, karşı yönden gelen ve yine sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 SZ 787 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazanın etkisiyle araçlar yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından yoldan geçen düğün konvoyunda bulunan bir aracın kazaya bakmak için yavaşlaması sonucu arkasından gelen araçların çarpışması ile ikinci bir kaza meydana geldi. Kazalarda 2 kişi yaşamını yitirirken, 13 kişi ise yaralandı. Yaşanan iki kaza nedeniyle çok sayıda ambulans ve itfaiye kaza bölgesine sevk edilirken, yaralananlar ambulanslar ile kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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