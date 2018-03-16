Kazayı kırık far parçaları aydınlattı

Eskişehir’de meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası, olay yerinde bulunan kırık far parçalarından yola çıkılarak aydınlatıldı, şüpheli Konya’da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir-Mahmudiye karayolu üzerinde yerde yatan hareketsiz bir şahıs olduğu bilgisine ulaştı. Belirtilen alana giden ekipler, yaptıkları incelemelerde şahsın hayatını kaybettiği ve cesedin de Ercan Ağırbaş’a ait olduğunu belirledi. Şahsın ölümü ile ilgili çalışmalara ağırlık veren ekipler, kaza yerinde bulunan kırık far parçalarından yola çıktı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleme altına alan jandarma ekipleri, trafik kazasına karışan aracın 42 FAF 06 plakalı yolcu otobüsü olduğunu belirledi. Ekipler, yaptıkları hummalı çalışmanın ardından otobüs sürücüsü Muhammed Ç.’yi Konya’da yakalayarak gözaltına aldı.

Zanlının jandarmadaki sorgusunun sürdüğü belirtildi.