HABER

Kazayı kırık far parçaları aydınlattı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 14:50 | Son Güncelleme

Eskişehir’de meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası, olay yerinde bulunan kırık far parçalarından yola çıkılarak aydınlatıldı, şüpheli Konya’da yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir-Mahmudiye karayolu üzerinde yerde yatan hareketsiz bir şahıs olduğu bilgisine ulaştı.

Eskişehir’de meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası, olay yerinde bulunan kırık far parçalarından yola çıkılarak aydınlatıldı, şüpheli Konya’da yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir-Mahmudiye karayolu üzerinde yerde yatan hareketsiz bir şahıs olduğu bilgisine ulaştı. Belirtilen alana giden ekipler, yaptıkları incelemelerde şahsın hayatını kaybettiği ve cesedin de Ercan Ağırbaş’a ait olduğunu belirledi. Şahsın ölümü ile ilgili çalışmalara ağırlık veren ekipler, kaza yerinde bulunan kırık far parçalarından yola çıktı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleme altına alan jandarma ekipleri, trafik kazasına karışan aracın 42 FAF 06 plakalı yolcu otobüsü olduğunu belirledi. Ekipler, yaptıkları hummalı çalışmanın ardından otobüs sürücüsü Muhammed Ç.’yi Konya’da yakalayarak gözaltına aldı.
Zanlının jandarmadaki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!
İstanbul depremi uyarısı! İşte en riskli yerlerİstanbul depremi uyarısı! İşte en riskli yerler
Hulusi Akar'dan Afrin operasyonu açıklamasıHulusi Akar'dan Afrin operasyonu açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Serdar Ali Çelikler: Başakşehir, Çinliler'e satılmış

Serdar Ali Çelikler: Başakşehir, Çinliler'e satılmış

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' masasına Oktay Kaynarca'dan ilk yorum

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' masasına Oktay Kaynarca'dan ilk yorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Regaip kandili ne zaman? Regaip Kandili dualar ve kandil mesajları ile kutlanacak!

Regaip kandili ne zaman? Regaip Kandili dualar ve kandil mesajları ile kutlanacak!

Samsun'da kayalıkların arasından parçalanmış kadın cesedi çıktı!

Samsun'da kayalıkların arasından parçalanmış kadın cesedi çıktı!

Kızılırmak'ta dehşet anları! Olayın arkasında yasak aşk çıktı!

Kızılırmak'ta dehşet anları! Olayın arkasında yasak aşk çıktı!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

41 ayrı suçtan aranan karı-koca yakalandı

41 ayrı suçtan aranan karı-koca yakalandı

Kızılırmak’ta gece yarısı can pazarı! Gençler dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Kızılırmak’ta gece yarısı can pazarı! Gençler dakikalarca kurtarılmayı bekledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.