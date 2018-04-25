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Kazayı seyredip üst geçit yerine yine yolu kullandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 16:48 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da üst geçidi kullanmadan yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Şanlıurfa’da üst geçidi kullanmadan yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazayı seyreden diğer vatandaşlar ise üst geçit yerine kazanın yaşandığı yolu kullanarak yeni kazalara davetiye çıkarttı.
Kaza, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesi’nden geçen Şanlıurfa-Mardin karayolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Şermin K.’nın kullandığı 17 LS 182 plakalı otomobil, İl Göç İdaresine gitmek için üst geçit yerine yolu kullanan Suriye uyruklu Rime Ermasri’ye çarptı. Ağır yaralanan kadın, olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Öte yandan, kazayı izleyen vatandaşlar da daha sonra hiçbir şey olmamış gibi üst geçit yerine yine yolu kullanmaya devam etti. Yolun karşısına geçmeye çalışan insanlar, hızla gelen araçların önünden koşarak yeni kazalara davetiye çıkarttı.

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