Kazdağları’nda çıkan yangın kontrol altına alındı

Balıkesir’in Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi’nde zeytinlik arazi içine atılan düzensiz çöplerin bulunduğu alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında çok sayıda arı kovanı yanarak zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Edremit’in Altınoluk Mahallesi’nde bulunan Kazdağı eteklerinde çıkan yangına müdahale sürüyor. Çöplük alanda başlayan ve ormana sirayet etmek üzere olan yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Edremit Orman İşletme Müdürlüğünün ekipleri müdahale ediyor. Yangının, etkili olan poyraz nedeniyle Kazdağları ormanlarına sıçramaması için yoğun bir mesai harcanırken yangının kontrol altına alındığı kaydedildi. 8 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale eden yangın alanında arı kovanların yandığı görülürken, zararın boyutları ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.