Kazdağlarında çöplük yangını ormanı tehdit ediyor

Balıkesir’in Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi’nde zeytinlik arazi içine atılan düzensiz çöplerin bulunduğu alanda çıkan yangın zeytinlik ve ormanlık alanları tehdit ediyor.

Edinilen bilgiye göre, yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Orman İşletme Müdürlüğünün ekipleri müdahale ediyor. Yangının, etkili olan poyraz nedeniyle Kazdağları ormanlarına sıçramaması için yoğun bir mesai harcanıyor.