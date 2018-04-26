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Kazdağlarında orman yangını söndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 15:47 | Son Güncelleme

Kazdağlarında çıkan orman yangını anında müdahale ile büyümeden söndürüldü.Edremit Hacıarslanlar Mahallesi Kumluca mevki yakınlarında piknikçi ateşinden çıktığı sanılan orman yangını bir dönüm alanda kontrol altına alındı.

Kazdağlarında orman yangını söndürüldü

Kazdağlarında çıkan orman yangını anında müdahale ile büyümeden söndürüldü.
Edremit Hacıarslanlar Mahallesi Kumluca mevki yakınlarında piknikçi ateşinden çıktığı sanılan orman yangını bir dönüm alanda kontrol altına alındı. Edremit Orman İşletme Müdürlüğünün bölgene nöbet tutan ekipleri dumanı görür görmez müdahale etti. Yaklaşık bir dönümlük alanda örtü yangını oluştuğu öğrenildi. Yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yetkililer özellikle piknikçilerin orman içinde ateşli piknik yapmamalarını isterken yangının çıkış nedeniyle ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı. Yangına Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne ait 3 arozöz ile müdahale edildi.

Kazdağlarında orman yangını söndürüldü

Kazdağlarında orman yangını söndürüldü

Kazdağlarında orman yangını söndürüldü

Kazdağlarında orman yangını söndürüldü

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