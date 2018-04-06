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Kazdağları'ndan Bozdağlar'a 'Efeler' tuvallerde

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 19:22 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, karikatürist Kemal Urgenç, Ege kültüründe yer alan 'Efe' karakterini yağlı boya resimleriyle tuvallere aktardı.

Kazdağları'ndan Bozdağlar'a 'Efeler' tuvallerde

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, karikatürist Kemal Urgenç, Ege kültüründe yer alan 'Efe' karakterini yağlı boya resimleriyle tuvallere aktardı. Urgenç’in Kazdağların’dan, Bozdağları’na Efeleri konu aldığı, 'Rüzgar Kanatlı Efeler' isimli sergisi büyük ilgi gördü.
Kuzey Ege’nin başlangıç noktası olan Edremit ilçesindeki Kazdağları’ndan, İzmir, Manisa ve Aydın illerinde bulunan Bozdağlar’a kadar 'Efe' kültürünü inceleyen karikatürist Kemal Urgenç, Ayvalık ilçesinde sergi düzenledi. Ürgenç, Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Sanat Galerisi'nde 'Rüzgar Kanatlı Efeler' adıyla açtığı yağlı boya sergisinde, 'Efe'lerin mertlikleri, geleneksel yapıları, kendine özgü giysi ve danslarını konu aldı.
Sergisinde 'Yörük Ali'den, Çakıcı Efe’ye, Kazdağları’ndan Bozdağlar’ına Efeler’ konusunu işlediğini belirten Urgenç, Ege’de bilinmekle birlikte aslında Anadolu, Balkan ve Kafkas kültürüne kadar geniş bir coğrafyada görülen Efe ve Zeybekleri anlattığını söyledi.
Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan, Ayvalık Kültür Sanat Derneği Başkanı Yaşar Akçay’ın katıldığı serginin açılış konuşmasını yapan Urgenç, şu ifadeleri kullandı:
"Efe veya Zeybekler, 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda otorite boşluğundan kaynaklanan Celali ayaklanmaları sırasında görülür. Daha sonraları yerel baskılar ve haksızlıklara karşı ayaklanarak dağa çıkan kimselere Efe veya Zeybek dendiğini görüyoruz. Efeler, birinci dünya savaşından sonra Anadolu’nun işgali sırasında Yunan kuvvetleriyle karşı karşıya gelmiş ve dağdan inerek Milli mücadeleye katılmışlardır. Cumhuriyet’in ilanından sonra hizmetleri nedeniyle kendilerine ordu rütbesi ve İstiklal Madalyası verilen Efeler, bu tarihten sonra etkinliklerini kaybederek tarihteki yerlerini almışlardır. 10 yıldan bu yana resim yapıyorum. Efelerin yaşamını konu alan bir sergi düzenlemek istedim."
Çok sayıda dergide çizgi ve desenleri yayınlanan Kemal Urgenç’in, Efeleri anlattığı sergi, 14 Nisan Cumartesi gününe kadar ziyaretçilere açık olacak.

FOTOĞRAFLI

Kazdağları'ndan Bozdağlar'a 'Efeler' tuvallerdeKazdağları'ndan Bozdağlar'a 'Efeler' tuvallerdeKazdağları'ndan Bozdağlar'a 'Efeler' tuvallerdeKazdağları'ndan Bozdağlar'a 'Efeler' tuvallerde

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