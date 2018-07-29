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KCK iddianamesinin firari sanığı PKK'lı Durç'un Irak'ta öldürülmüş

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2018 12:25 | Son Güncelleme

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 6 yıl önce yürütülen terör örgütü KCK soruşturmasında PKK'nın üst düzey sorumlusu olarak gösterilen ve firari olan 'Serdar Ali' kod adlı PKK'lı Ali Durç'un, Şubat ayında Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava operasyonunda öldürüldüğü belirtildi.  PKK terör örgütüne yakın sitelerde yer alan bilgiye göre, Mardin'in Midyat ilçesine nüfusuna kayıtlı olan ve 'Serdar Ali' kod adlı Ali Durç'un (44), 13 Şubat 2018 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde düzenlediği hava operasyonunda öldü.

KCK iddianamesinin firari sanığı PKK'lı Durç'un Irak'ta öldürülmüş

DİYARBAKIR, (DHA)- İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 6 yıl önce yürütülen terör örgütü KCK soruşturmasında PKK'nın üst düzey sorumlusu olarak gösterilen ve firari olan 'Serdar Ali' kod adlı PKK'lı Ali Durç'un, Şubat ayında Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava operasyonunda öldürüldüğü belirtildi.
PKK terör örgütüne yakın sitelerde yer alan bilgiye göre, Mardin'in Midyat ilçesine nüfusuna kayıtlı olan ve 'Serdar Ali' kod adlı Ali Durç'un (44), 13 Şubat 2018 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde düzenlediği hava operasyonunda öldü. 1993 yılında üniversite öğrencisi iken hakkında açılan soruşturma nedeniyle bir süre tutuklu kalan va daha sonra dağa çıkan PKK'lı Durç'un örgütün üst düzeyinde görevler yaptığı belirtildi.
KCK İDDİANAMESİNDE FİRARİ SANIK OLARAK ARANIYORDU
Terör örgütü PKK'nın, kendine yakın internet sitelerinden Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda öldüğünü 5,5 ay sonra duyurduğu Ali Durç'un adı KCK İstanbul iddianemesinde geçiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 6 yıl önce yürütülen terör örgütü KCK soruşturmasında hazırlanan ve KCK'nın İstanbul'daki üst yönetiminin anlatıldığı iddianamede, örgütün Murat Karayılan'dan sonra gelen üst düzey yöneticilerinin Ali Durç ve Kudbettin Yazbaşı olduğu belirtilmişti. İddianamede Ali Durç firari şüpheli olarak yer alırken, onunla ilgili gizli tanıkların ifadelerinide yer verilmişti. Gizli kanıtlar ifadelerinde, KCK operasyonları başladıktan sonra Kandil'e kaçtığı tespit edilen ve hakkında 14 Aralık 2011'de yakalama kararı çıkarılan Durç ile ilgili, "KCK/TM Marmara ve İstanbul genel sorumlusu. PKK'nın 30 kişilik yürütme konseyinde alınan kararlar, Ali Durç'a iletilir. Durç da talimatları kent meclisindeki sorumlulara aktarır" demişlerdi.

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