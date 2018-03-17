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Kcoaeli’de petshoplardan papağan çalan hırsız yakayı ele verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 15:16 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde pet shoptan 3 papağan, 5 kamu binasından da çok sayıda elektronik eşya çalan hırsız yakalandı.Edinilen bilgilere göre farklı tarihlerde İzmit’te bulunan 3 okul, Muhtarlık Daire Başkanlığı ve bir muhtarlık ofisine giren S.Ş.

Kcoaeli’de petshoplardan papağan çalan hırsız yakayı ele verdi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde pet shoptan 3 papağan, 5 kamu binasından da çok sayıda elektronik eşya çalan hırsız yakalandı.
Edinilen bilgilere göre farklı tarihlerde İzmit’te bulunan 3 okul, Muhtarlık Daire Başkanlığı ve bir muhtarlık ofisine giren S.Ş. (40), kamu kurumlarından çok sayıda elektronik eşya, bir petshoptan da 3 adet papağanı çalarak kayıplara karıştı.
Gelen şikayetler üzerine İzmit İlçe Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde kimliği tespit edilen S.S. Cedit Mahallesi’nde operasyonla yakalandı. Polis merkezine götürülen şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
Şahısın farklı suçlardan çok sayıda suç kaydının olduğu ve 2 ayrı evrakta sahtecilik suçundan arandığı öğrenildi.

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