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Keçe fabrikasında korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 14:27 | Son Güncelleme

UŞAK Organize Sanayi Bölgesi'ndeki keçe fabrikasında çıkan yangın korkuttu.

Keçe fabrikasında korkutan yangın

UŞAK, (DHA)- UŞAK Organize Sanayi Bölgesi'ndeki keçe fabrikasında çıkan yangın korkuttu. Alevler itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürülürken, büyük oranda hasar meydana geldi.
Bugün saat 10.00 sıralarında Uşak Organize Sanayi Bölgesi, 102. Cadde'de bulunan Sedat Altıntaş'a ait keçe fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikayı sardı. Alevlere ilk müdahaleyi işçiler, yangın söndürme tüpleri ile yaparken, bir yandan da durum iftaiyeye bildirildi. İşçilerin çabaları yetersiz kalırken, alevler kokuttu. Bu sırada gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak alevlere müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatte alevleri kontrol altına alıp, söndürdü. Tonlarca keçe yanarak kullanılmaz hale gelirken, fabrikada büyük oranda hasar meydana geldi. Jandarma soruşturma başlatırken, yangının çıkış nedenin araştırıldığı bildirildi.

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Keçe fabrikasında korkutan yangınKeçe fabrikasında korkutan yangınKeçe fabrikasında korkutan yangın

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