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Keçi hırsızı 24 saatte yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 15:52 | Son Güncelleme

Antalya’nın Aksu ilçesinde bir vatandaşın evinin önünde ipe bağlı keçisini çalan şahıs, polis ekiplerinin çalışmasıyla 24 saatte yakalandı.Edinilen bilgiye göre Aksu ilçesi Fatih Mahallesi’nde ikamet eden S.A.

Antalya’nın Aksu ilçesinde bir vatandaşın evinin önünde ipe bağlı keçisini çalan şahıs, polis ekiplerinin çalışmasıyla 24 saatte yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Aksu ilçesi Fatih Mahallesi’nde ikamet eden S.A. pazartesi günü evinin yanında ipe bağlı keçisinin yerinde olmadığı görünce 155’i arayarak ihbarda bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, keçinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, keçinin çalınması olayının şüphelisi olduğu tespit edilen H.D.’yi gözaltına aldı. Şahıs ifadesinde hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini itiraf etti.
Dün adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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