Keçi hırsızı yakalandı

Sait KUZU/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA) - TOKAT'ın Niksar ilçesindeki bir çiftlikten 66 keçiyi çaldığı iddia edilen C.B. (25), Samsun'un Çarşamba ilçesinde yakalandı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Ferit Bekar'a ait 66 keçi, çalındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, keçileri Samusn'un Çarşamba ilçesi Porsuk köyünde oturan C.B.'nin çaldığını saptadı. C.B., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
C.B.'nin ağılında bulunan keçiler ise Ferit Bekar'a teslim edildi.
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