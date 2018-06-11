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Keçi hırsızları yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2018 13:34 | Son Güncelleme

ADANA'nın Kozan ilçesinde 6 keçi çaldığı iddia edilen 3 kişi yakalandı.

Yaşar KORKUSUZ KOZAN,(Adana),(DHA) ADANA'nın Kozan ilçesinde 6 keçi çaldığı iddia edilen 3 kişi yakalandı. Olay, ilçeye bağlı Salmanlı mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Y.B. (34), E.D. (35) ve Ç.U.(28), köyden 6 keçiyi çalarak araçlarının bagajına koydu. Olayın fark edilmesi üzerine vatandaşlar jandarmaya haber verdi. Jandarma, şüphelileri köy çıkışında yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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