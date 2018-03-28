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Keçiborlu’da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 18:51 | Son Güncelleme

Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Keçiborlu’da aldığı istihbari bilgiler doğrultusunda bir evde şahısların kullandığı yönünde bilgiye ulaşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Keçiborlu’da aldığı istihbari bilgiler doğrultusunda bir evde şahısların kullandığı yönünde bilgiye ulaşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Emniyet güçleri, geçtiğimiz Pazartesi gecesi T.H. isimli şahsa ait ikamete düzenledikleri operasyonda T.H.

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