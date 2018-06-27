HABER

Kediyi denize atan kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2018 10:38 | Son Güncelleme

ÜSKÜDAR'DA kucağındaki kediyi denize fırlatırken kameralara yansıyan 27 yaşındaki U.E.

Ali AKSOYER-İSTANBUL,(DHA)

ÜSKÜDAR'DA kucağındaki kediyi denize fırlatırken kameralara yansıyan 27 yaşındaki U.E. gözaltına alındı. Güven Timleri tarafından yakalanan zanlının uyuşturucunun etkisiyle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Üsküdar'da güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Cuma sabah saat 05.00 sıralarında kimliği belirsiz bir kişi sahilde gezen yavru kediyi kucağına alıp sevmişti.

KEDİYİ DENİZE FIRLATIP KAÇTI

Daha sonra kediyle yürüyen kişi, kucağındaki kediyi denize fırlatarak koşarak kaçtı.O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Denize atılan kedi, güvenlik görevlileri ve esnaflar tarafından süzgeç yardımıyla tekneye çıkartılmıştı. İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera görüntülerine de yansıyan olayı gerçekleştiren zanlının peşine düştü. Güven timleri, kediyi denize fırlatan kişinin 27 yaşındaki U.E. olduğunu tespit etti. Kadıköy İskele’de düzenlenen operasyonda U.E. gözaltına alındı.

UYUŞTURUCUNUN ETKİSİYLE YAPTIM

Gözaltına alınan U.E'nin ifadesinde "Olay günü uyuşturucu almıştım. Uyuşturucunun etkisiyle böyle çirkin bir hareket yaptım" dediği öğrenildi.

PARTNERHerkes onlara hayran! Bursa'da dünyaya geldilerHerkes onlara hayran! Bursa'da dünyaya geldiler
Eşini öldürüp intihar etti (1)Eşini öldürüp intihar etti (1)
Birecik’te akraba kavgası: 1 ölü, 2 yaralıBirecik’te akraba kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Cüneyt Çakır'ın hareketi Arjantin maçına damga vurdu!

Cüneyt Çakır'ın hareketi Arjantin maçına damga vurdu!

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

Kaza yaptığı minibüsün camına 'hastanedeyiz' notunu bıraktı

Kaza yaptığı minibüsün camına 'hastanedeyiz' notunu bıraktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Maltepe'de babasına bombalı paket yollayan kişiye 71 yıla kadar hapis istemi

Maltepe'de babasına bombalı paket yollayan kişiye 71 yıla kadar hapis istemi

Bursa'da yolcu otobüsünde büyük skandal! 7 yaşındaki Efe bu hale geldi

Bursa'da yolcu otobüsünde büyük skandal! 7 yaşındaki Efe bu hale geldi

Nefes tutma denemesi yapan genç dalgıç hayatını kaybetti

Nefes tutma denemesi yapan genç dalgıç hayatını kaybetti

Konya’nın Derbent, Manisa’nın Selendi ilçesi beyaza büründü

Konya’nın Derbent, Manisa’nın Selendi ilçesi beyaza büründü

Komşuların çocuk kavgası cinayetle noktalandı: 2 ölü, 2 yaralı

Komşuların çocuk kavgası cinayetle noktalandı: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza yaptığı minibüsün camına 'hastanedeyiz' notunu bıraktı

Kaza yaptığı minibüsün camına 'hastanedeyiz' notunu bıraktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.