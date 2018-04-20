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Kediyi, kafasını ve bacaklarını keserek öldürdüler

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 17:59 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir sitenin bahçesinde kafası ve bacakları kesilerek öldürülmüş kedi bulundu.

Kediyi, kafasını ve bacaklarını keserek öldürdüler

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir sitenin bahçesinde kafası ve bacakları kesilerek öldürülmüş kedi bulundu.
Sugözü Mahallesi'ndeki bir sitenin yakınında kafası ve bacakları kesilerek öldürülmüş kediyi görenler, durumu polise haber verdi. Kedi ölüsünün fotoğraflarını da çeken vatandaşlar, olayın aydınlatılmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kedinin kim ya da kimler tarafından öldürüldüğünü tespit etmek için çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. İncelemelerin ardından kedi gömülmek üzere sitenin bahçesinden alındı.

FOTOĞRAFLI

Kediyi, kafasını ve bacaklarını keserek öldürdüler

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