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Kefen giyerek annesine ölü şakası yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2018 14:08 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta yaşanan olay 'bu kadar da olmaz' dedirtti! Ereğli ilçesinde bir vatandaş kefen giyerek annesine ölü şakası yaptı. Oğlunun kefene bürünmüş halini gören yaşlı kadın feryat edip gözyaşı döktü.

Zongul'taki ölü şakası büyük tepki çekti.Ereğli ilçesi Osmanlar köyünde yaşayan Ali Acar, annesine ölü şakası yapmak istedi.

KEFENE SARILIP EVİNİN ÖNÜNE YATTI

Arkadaşlarının da yardımıyla kefene sarılan Acar, evinin önüne yattı.

Yapılan şakadan habersiz olan yaşlı kadın, oğlunun öldüğünü sanarak başında ağıtlar yaktı.

KAMERAYA KAYDETTİLER

Amatör kameraya yansıyan görüntülerde annenin “Yavrum Kur’anımız olsun. Evimizde Kur’an okunsun” dediği görüldü.

KAHKAHALAR ATTILAR

Çevredekiler ise o anları izlerken kahkahalara boğuldu.

'BU KADAR YETER'

Bir kadın ise yaşlı kadının haline dayanamayarak, "Bu kadar yeter" diye cevap verdi.

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anne şaka ölü şakası Zonguldak Ereğli yaşlı kadın

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