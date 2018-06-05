Kefen giyerek annesine ölü şakası yaptı

Zongul'taki ölü şakası büyük tepki çekti.Ereğli ilçesi Osmanlar köyünde yaşayan Ali Acar, annesine ölü şakası yapmak istedi.

KEFENE SARILIP EVİNİN ÖNÜNE YATTI



Arkadaşlarının da yardımıyla kefene sarılan Acar, evinin önüne yattı.

Yapılan şakadan habersiz olan yaşlı kadın, oğlunun öldüğünü sanarak başında ağıtlar yaktı.

KAMERAYA KAYDETTİLER



Amatör kameraya yansıyan görüntülerde annenin “Yavrum Kur’anımız olsun. Evimizde Kur’an okunsun” dediği görüldü.

KAHKAHALAR ATTILAR



Çevredekiler ise o anları izlerken kahkahalara boğuldu.

'BU KADAR YETER'



Bir kadın ise yaşlı kadının haline dayanamayarak, "Bu kadar yeter" diye cevap verdi.



