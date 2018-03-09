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Kefr Cenne’deki PKK/PYD karargahı teröristlerden temizlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2018 11:14 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) desteğindeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Kefr Cenne yakınlarındaki stratejik bir tepede bulunan, PKK/PYD’nin en büyük karargahlarından biri olan Talai’nin kontrolünü ele geçirdi.Azez-Afrin arasındaki ana yolda, Azez’e 7 kilometre mesafede bulunan Kefr Cenne yakınlarındaki stratejik bir tepede bulunan Talai karargahında bulunan 12 terörist, ÖSO tarafından etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) desteğindeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Kefr Cenne yakınlarındaki stratejik bir tepede bulunan, PKK/PYD’nin en büyük karargahlarından biri olan Talai’nin kontrolünü ele geçirdi.
Azez-Afrin arasındaki ana yolda, Azez’e 7 kilometre mesafede bulunan Kefr Cenne yakınlarındaki stratejik bir tepede bulunan Talai karargahında bulunan 12 terörist, ÖSO tarafından etkisiz hale getirildi. Rus askerlerinin Zeytin Dalı operasyonunun başlamasından önce karargah olarak kullandığı, harekatın başlamasından sonra boşalttığı Talai’nin PKK/PYD’li teröristler tarafından kullanılmaya başlandığı kaydedildi.
Talai karargahının önce F-16 askeri uçakları ve helikopterleri ile bombalandığı, daha sonra üç koldan karargaha girildiği belirtildi. Bu harekatla Talai yakınlarındaki Al-Hatib, Şavarga ve Maresta köylerinin kontrolü de ele geçirildi.

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