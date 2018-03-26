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Keklikle avcılık yapanlara para cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 12:47 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, keklikleri canlı mühre olarak kullanıp, avlanan 3 kişiye, toplam 5 bin 400 lira ceza kesildi.

Keklikle avcılık yapanlara para cezası

SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, keklikleri canlı mühre olarak kullanıp, avlanan 3 kişiye, toplam 5 bin 400 lira ceza kesildi.
Sivas Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ve usulsüz avlanmanın önüne geçmek için sürdürdüğü operasyonlar kapsamında, Divriği ilçesinde devriye görevi yaptı. Ekipler, keklik kullanarak, canlı mühre yöntemiyle avlandıkları belirlenen 3 şüpheli hakkında işlem yaptı. Yanlarında 6 kınalı keklik bulunduğu tespit edilen şüphelilere, toplam 5 bin 400 liralık idari para cezası uygulandı. Jandarma ekipleri tarafından kekliklere el konuldu.

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Keklikle avcılık yapanlara para cezası

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