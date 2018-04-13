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Keklikle yakalanan şahsa bin 946 TL ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 12:04 | Son Güncelleme

Elazığ’da canlı kınalı kekliklerle yakalanan şahsa bin 946 TL para cezası kesildi.Edinilen bilgiye göre, Pertek Feribot iskelesinin bulunduğu bölgede Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ile Doğu Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.

Keklikle yakalanan şahsa bin 946 TL ceza

Elazığ’da canlı kınalı kekliklerle yakalanan şahsa bin 946 TL para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Pertek Feribot iskelesinin bulunduğu bölgede Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ile Doğu Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Yapılan çalışmada 1 şahıs, kafes içerisinde 2 adet canlı kınalı keklikle yakalandı.Kara Avcılığı kanununa muhalefetten işlem yapılan şahsa idari ve tazminat olarak bin 946 TL para cezası kesildi.
Öte yandan, ekipler keklikleri doğaya bıraktı.

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