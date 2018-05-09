'Kelebek Etkisi' sergisi Sabiha Gökçen’de

ANIL UÇAN/İSTANBUL (DHA)-IRMAK Okulları öğrencilerinin hazırladığı 'Kelebek Etkisi' sergisi Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ziyarete açıldı.
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 10’uncu yılında anlamlı bir sergiye daha ev sahipliği yapıyor. Sanatı yaşamın bir parçası olarak gören duygu, düşünce ve izlenimlerini özgün sanatsal tasarımlara dönüştüren Irmak Okulları öğrencileri 5.Irmak Bienali kapsamında hazırladıkları eserlerini İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yolcularıyla buluşturuyor.
Serginin açılışını Sabiha Gökçen Havalimanı Mülki İdare Amiri Necip Çakmak, ISG üst düzey yöneticileri Berk Albayrak ve Göksu Güney, Irmak Okulları Görsel Sanatlar Bölüm Başkanı Emel Aslıbaş, Görsel Sanatlar öğretmeni Tuğba Yektaş ve öğrenciler katıldı. 'Kelebek Etkisi' sergisi 20 Mart-24 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı dış hatlar giden yolcu katında bulunan sergi alanında görülebilir.
(FOTOĞRAFLI)
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