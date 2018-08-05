Kelebekler Vadisi'nde ölümle oyun! Turistler 'Kadın nerede ölmüş' deyip fotoğraf çektiriyorlar

Faralya Mahalle Muhtarı Hasan Karaburun , yaptığı açıklamada, vadinin manzarasını izlemek, fotoğraf ya da öz çekim yapmak isteyen kişilerin kayalıklara çıktığını söyledi. Karaburun, "İnsanların bu kadar fazla ilgi gösterdiği bir noktaya cam teras yapılıp tanıtımı daha da artırılabilir. Kazalar yaşanmasına rağmen önlem de alamıyoruz. Ya bir önlem alınmalı ya da tamamen kapatılmalı. Yoksa kazalar olmaya devam edecek" dedi

Babadağ'ın eteklerinde bulunan dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi 'ne ilgi giderek artıyor. Faralya Mahallesi'ndeki vadiyi kayalıklardan izlemek ve öz çekim yapmak isteyen yerli ve yabancı turistler, araçlarından inerek kayalıklarda yaklaşık 50 metre yürüyor. Daha sonra uçurumdaki hiçbir önlem bulunmayan noktalara ulaşan ziyaretçiler, tehlikeye aldırış etmeden vadinin manzarasında fotoğraf çektiriyor.

"YA BİR ÖNLEM ALINMALI YA DA TAMAMEN KAPATILMALI"

Faralya Mahalle Muhtarı Hasan Karaburun , yaptığı açıklamada, vadinin manzarasını izlemek, fotoğraf ya da öz çekim yapmak isteyen kişilerin kayalıklara çıktığını söyledi. Manzaranın göründüğü kayalıkların orada her zaman 40-50 aracın bulunduğunu belirten Karaburun, "Dünyada iki Kelebekler Vadisi var. Birisi Yunanistan'da, birisi de burada. Bu güzelliğin değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. İnsanların bu kadar fazla ilgi gösterdiği bir noktaya cam teras yapılıp tanıtımı daha da artırılabilir. Kazalar yaşanmasına rağmen önlem de alamıyoruz. Ya bir önlem alınmalı ya da tamamen kapatılmalı. Yoksa kazalar olmaya devam edecek." diye konuştu.