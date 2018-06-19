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Kelebekler Vadisinde düşen Semra Aysal'ın cenazesi İstanbul'a getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2018 22:47 | Son Güncelleme

KELEBEKLER Vadisi'nde fotoğraf çektirirken kayalıklardan düşen 7 aylık hamile Semra Aysal'ın cenazesi Muğla'dan İstanbul'a getirildi.

Kelebekler Vadisinde düşen Semra Aysal'ın cenazesi İstanbul'a getirildi

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,(DHA)-KELEBEKLER Vadisi'nde fotoğraf çektirirken kayalıklardan düşen 7 aylık hamile Semra Aysal'ın cenazesi Muğla'dan İstanbul'a getirildi.
THY'nin tarifeli seferiyle akşam saatlerinde Dalaman'dan İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirilen cenaze, uçaktan alınarak ailesine teslim edilmek üzere kargo terminaline götürüldü.

KAYANIN ÜZERİNDEN DÜŞTÜ
İzmir'den eşiyle Muğla'nın Fethiye'ye kentine tatile gelen 32 yaşındaki Semra Aysal, vadiyi izlemek için dün Faralya Mahallesi'ndeki kayalık alana gitti. Karayolundan yaklaşık 10 metre aşağı inen Aysal, vadideki plajı gören bir kayanın üstüne çıktı. Kayanın üzerinden düşen 7 aylık hamile kadın, karnındaki bebeğiyle hayatını kaybetti.
Aysal'ın, gözleri önünde uçuruma yuvarlandığını gören kocası, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT Arama Kurtarma Derneği ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekibi, Kelebekler Vadisi'nde bulunan profesyonel dağcıların da yardımıyla Semra Aysal'ın cesedini düştüğü yerden sedyeye aldı. Karayoluyla ulaşım imkanı olmadığı için yaklaşık 2 saat taşınan ceset, denizde bekleyen bota konularak 20 dakikalık yolculuğun ardından Ölüdeniz Mahallesi'ndeki lagüne getirildi.
(FOTOĞRAF)

Kelebekler Vadisinde düşen Semra Aysal'ın cenazesi İstanbul'a getirildi

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