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Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirirken 300 metreden düşen hamile kadın öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2018 11:24 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, 7 aylık hamile Semra Aysal (32), Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirirken dengesini kaybedince, yaklaşık 300 metreden kayalıklara düşerek öldü.

Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirirken 300 metreden düşen hamile kadın öldü

Cihan KAYA/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, 7 aylık hamile Semra Aysal (32), Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirirken dengesini kaybedince, yaklaşık 300 metreden kayalıklara düşerek öldü.
Olay, dün akşam saatlerinde, Faralya Mahallesi'nde bulunan Kelebekler Vadisi'nde meydana geldi. Ölüdeniz'e tatile gelen Semra Aysal, Kelebekler Vadisi'ni izlemek için Faralya Mahallesi'ndeki kayalık alana gitti. Yürüyerek karayolundan yaklaşık 15 metre aşağıya inen Aysal, burada fotoğraf çektirmek istedi. Bir kayanın üzerine çıkarak eşi ile selfie yapan Aysal, daha sonra tek başına da poz vermek istedi. Eşine poz verdiği sırada dengesini kaybeden Semra Aysal, yaklaşık 300 metre yükseklikteki kayalıklardan düştü. Aysal'ın eşi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Sarp ve kayalık bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri gönderildi. Aysal'ın düştüğü yere inen ekiplerinin yaptığı kontrolde, Semra Aysal'ın öldüğü belirlendi. Eşi ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşarken, Semra Aysal'ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirirken 300 metreden düşen hamile kadın öldüKelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirirken 300 metreden düşen hamile kadın öldü

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