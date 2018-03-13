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“Kelebekler”in afişi ve fragmanı yayınlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 13:31 | Son Güncelleme

SUNDANCE Film Festivali 2018’den büyük ödülle dönen “Kelebekler”in afişi ve fragmanı yayınlandı.

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - SUNDANCE Film Festivali 2018’den büyük ödülle dönen “Kelebekler”in afişi ve fragmanı yayınlandı. Tolga Karaçelik’in yazıp yönettiği, Bartu Küçükçağlayan, Tuğçe Altuğ, Tolga Tekin, Serkan Keskin, Hakan Karsak, Ezgi Mola, Ercan Kesal’ın oyuncu kadrosunda yer aldığı “Kelebekler”in afişi ve fragmanı yayınlandı. Sundance Film Festivali 2018’de “Dünya Sineması Jüri Büyük Ödülü” kazanarak büyük bir başarıya imza atan ve Avrupa prömiyerini 47. Uluslararası Rotterdam Film Festivali’nde yapan film, 30 Mart Cuma günü Türkiye’de vizyona girecek. “Kelebekler”, 30 yıl ayrı kalan üç kardeş Cemal, Suzan ve Kenan’ın, yıllardır haber almadıkları babalarından gelen bir telefon üzerine Hasanlar Köyü’nde bir araya gelmelerini ve köyde yaşananları konu alıyor.

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