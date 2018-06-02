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Kelkit Çayı kenarına kaçan topunu almak için giden çocuk kayboldu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2018 23:08 | Son Güncelleme

TOKAT’ın Reşadiye ilçesinde, parkta oynarken Kelkit Çayı kenarına kaçan topunu almak için giden 7 yaşındaki Halil Karaçam kayboldu.

Kelkit Çayı kenarına kaçan topunu almak için giden çocuk kayboldu

Fatih YILMAZ/REŞADİYE, (Tokat), (DHA)- TOKAT’ın Reşadiye ilçesinde, parkta oynarken Kelkit Çayı kenarına kaçan topunu almak için giden 7 yaşındaki Halil Karaçam kayboldu.
Olay, saat 16.00 sıralarında Reşadiye ilçesi Kayalık Mahallesi parkında meydana geldi. Hayrettin ve Sevim çiftinin 3 çocuğundun 2’ncisi olan Halil Karaçam, arkadaşları ile birlikte çocuk parkında top oynamaya başladı. Bu sırada çocukların oynadığı top, parkın tel örgülerini aşarak yaklaşık 300 metre aşağıda bulunan Kelkit Çayı’nın kenarına düştü. Topu almak için giden Halil Karaçam aradan bir süre geçmesine rağmen geri dönmedi. Bunun üzerine arkadaşları Kelkit Çayı kenarına gitti. Halil’i orada göremeyince durumu ailelerine haber verdi. İhbar üzerine güvenlik güçleri de harekete geçti. Olay yerine gelen polis ekipleri ve ilçe sakinleri çayın etrafında çocuğu aramaya başladı. Ancak aramalar sonuç vermedi. Havanın kararmasıyla birlikte arama çalışmaları sonlandırıldı.
ARAMA ÇALIŞMALARI SABAH DEVAM EDECEK
Çocuğun Kelkit Çayı'na düşmüş olabileceği değerlendirilirken, Sivas’ın Suşehri ilçesinde bulunan Kılıçkaya barajının kapakları akşam saatlerinde kapatıldı. Arama çalışmaları su seviyesinin düşürülmesiyle yarın sabah yeniden başlatılacak. Arama çalışmaları için bölgeye AFAD, UMKE, Emniyet ve Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri çağrıldı.

FOTOĞRAFLI

Kelkit Çayı kenarına kaçan topunu almak için giden çocuk kaybolduKelkit Çayı kenarına kaçan topunu almak için giden çocuk kaybolduKelkit Çayı kenarına kaçan topunu almak için giden çocuk kaybolduKelkit Çayı kenarına kaçan topunu almak için giden çocuk kayboldu

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