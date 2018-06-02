Kelkit Çayı’na düşen 7 yaşındaki Halil Karaçam'dan haber alınamıyor!

Edinilen bilgiye göre, Tokat’ın Reşadiye ilçesinde Kayalık Mahallesi’nde ikamet eden Hayrettin ve Sevim Karaçam çiftinin 3 çocuğundan ortancası olan 7 yaşındaki Halil Karaçam, arkadaşlarıyla birlikte mahallelerinin üstündeki belediye parkında futbol maçı yapıyordu. Talihsiz çocuk oyun esnasında topun parkın etrafını saran tel örgüleri aşması sonrasında topunu geri almak için yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Kelkit Çayına indi.

ARAMALAR SONUÇ VERMEDİ

Topunu almak için çaya inen çocuk tabanın da çamurlu olmasının etkisiyle gözden kayboldu. Diğer çocukların durumu mahalle sakinlerine bildirmesiyle birlikte bölgede geniş çaplı arama başlatıldı. Jandarma, polis ve vatandaşların katılımlarıyla havanın kararmasına kadar çay boyunca yapılan kara araması sonuç vermedi. Kelkit Çayı üzerinde bulunan Sivas Kılıçkaya Barajı ile yine çay üzerindeki HES’lerde bentlerin kapatıldığı ve su seviyesinin düşürülmeye çalışıldığı bildirildi. Su seviyesinin istenen seviyeye gelmesiyle birlikte aramaların sabah saatlerinde AFAD, UMKE, Jandarma ve Polis ekiplerince karadan devam ettirileceği bildirilirken, Ordu ve Samsun’da bulunan dalgıç polis timlerinden de destek istendiği öğrenildi. Ekiplerin gelmesiyle birlikte su altından da aramaların yapılacağı bildirilen acılı ailenin endişeli bekleyişi sürüyor.