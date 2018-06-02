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Kelkit Çayı’na düşen 7 yaşındaki Halil Karaçam'dan haber alınamıyor!

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2018 23:43 | Son Güncelleme

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde Kelkit Çayı’na düşen topunu almak isterken suda kaybolan 7 yaşındaki Halil Karaçam, yapılan tüm arama çalışmalarına rağmen bulunamadı. Öte yandan 2 buçuk yıl önce yine Kelkit Çayı’nda 2 çocuk kaybolmuş, geçtiğimiz ay kayıp çocuklardan 8 yaşındaki Bayram Erol’a ait kemik parçaları bulunmuştu.

Kelkit Çayı’na düşen 7 yaşındaki Halil Karaçam'dan haber alınamıyor!

Edinilen bilgiye göre, Tokat’ın Reşadiye ilçesinde Kayalık Mahallesi’nde ikamet eden Hayrettin ve Sevim Karaçam çiftinin 3 çocuğundan ortancası olan 7 yaşındaki Halil Karaçam, arkadaşlarıyla birlikte mahallelerinin üstündeki belediye parkında futbol maçı yapıyordu. Talihsiz çocuk oyun esnasında topun parkın etrafını saran tel örgüleri aşması sonrasında topunu geri almak için yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Kelkit Çayına indi.

ARAMALAR SONUÇ VERMEDİ

Topunu almak için çaya inen çocuk tabanın da çamurlu olmasının etkisiyle gözden kayboldu. Diğer çocukların durumu mahalle sakinlerine bildirmesiyle birlikte bölgede geniş çaplı arama başlatıldı. Jandarma, polis ve vatandaşların katılımlarıyla havanın kararmasına kadar çay boyunca yapılan kara araması sonuç vermedi. Kelkit Çayı üzerinde bulunan Sivas Kılıçkaya Barajı ile yine çay üzerindeki HES’lerde bentlerin kapatıldığı ve su seviyesinin düşürülmeye çalışıldığı bildirildi. Su seviyesinin istenen seviyeye gelmesiyle birlikte aramaların sabah saatlerinde AFAD, UMKE, Jandarma ve Polis ekiplerince karadan devam ettirileceği bildirilirken, Ordu ve Samsun’da bulunan dalgıç polis timlerinden de destek istendiği öğrenildi. Ekiplerin gelmesiyle birlikte su altından da aramaların yapılacağı bildirilen acılı ailenin endişeli bekleyişi sürüyor.

çocuk

ARAMA ÇALIŞMALARI SABAH DEVAM EDECEK

Çocuğun Kelkit Çayı'na düşmüş olabileceği değerlendirilirken, Sivasın Suşehri ilçesinde bulunan Kılıçkaya barajının kapakları akşam saatlerinde kapatıldı. Arama çalışmaları su seviyesinin düşürülmesiyle yarın sabah yeniden başlatılacak. Arama çalışmaları için bölgeye AFAD, UMKE, Emniyet ve Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri çağrıldı.

KELKİT ÇAYI'NA DÜŞEN BULUNAMIYOR

Öte yandan 2 buçuk yıl önce yine Kelkit Çayı’nda 2 çocuk kaybolmuş, geçtiğimiz ay kayıp çocuklardan 8 yaşındaki Bayram Erol’a ait kemik parçaları bulunmuştu. Aynı şekilde 1 buçuk ay önce gerçekleşen trafik kazası sonrasında Kelkit Çayına uçan arabada bulunamayan 39 yaşındaki Ayhan Cebe için de çay üzerinde arama çalışmaları yapılmaya devam ediliyordu.

İHA/DHA

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Kelkit Çayı Kelkit Tokat Halil Karaçam Reşadiye

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