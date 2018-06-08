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Kelkit Çayı'na düşerek ölen Halil, karne gününde toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2018 12:12 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde, kaçan topunu almak isterken Kelkit Çayı'na düşüp kaybolan ve 5 gün sonra cansız bedeni bulunan Halil Karaçam (7), son yolculuğuna uğurlandı.

Kelkit Çayı'na düşerek ölen Halil, karne gününde toprağa verildi

Fatih YILMAZ/REŞADİYE (Tokat), (DHA)- TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde, kaçan topunu almak isterken Kelkit Çayı'na düşüp kaybolan ve 5 gün sonra cansız bedeni bulunan Halil Karaçam (7), son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, 2 Haziran günü Reşadiye ilçesi Kayalık Mahallesi'nde meydana geldi. Hayrettin-Sevim Karaçam çiftinin 3 çocuğundan ortancası olan Halil, arkadaşlarıyla birlikte parkta oynarken, topu Kelkit Çayı kenarına kaçtı. Topu almaya giden Halil Karaçam geri dönmedi. Arkadaşlarının haber verdiği aile, çocuklarına ulaşamayınca, güvenlik güçlerinden yardım istedi. Suya düştüğü sanılan Karaçam'ın ayakkabısının teki, bir gün sonra, en son görüldüğü yerden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta çayda bulundu. AFAD, dalgıç polisler ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin 5 gündür sürdürdüğü arama çalışmaları, sonucunda dün Halil Karaçam'ın, suya düştüğü yerden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta cesedi bulundu.
‘KINALI KUZUMU GÖTÜRDÜLER’
Tokat Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin arından yakınlarına teslim edilen Halil Karaçam’ın cenazesi, Reşadiye ilçesine getirildi. Karaçam’ın cenaze namazını Reşadiye İlçe Müftüsü Necmettin Saydan kıldırdı. Cenazenin mezarlığa götrürülmesi esnasında anne Sevim Karaçam, “Kınalımı, kuzumu götürdüler, ciğerimin parçasını götürdüler’’ diyerek gözyaşı döktü.
SINIFINDA HÜZÜN
Kelkit İlköğretim Okulu'nda 1-B sınıfında eğitim gören Halil Karaçam’ın sınıfında hüzün yaşandı. Sınıf arkadaşlarının Halil’in fotoğrafını sırasına koyarak çiçekler ile süslediği görüldü. Sınıfta herkes karnesini alırken, Halil Karaçam’ın karnesi öğretmenlerince ailesine teslim edilecek. Halil'in karnesiyle birlikte hazırlanan iftihar belgesi görenleri duygulandırdı.

FOTOGRAFLI

Kelkit Çayı'na düşerek ölen Halil, karne gününde toprağa verildiKelkit Çayı'na düşerek ölen Halil, karne gününde toprağa verildiKelkit Çayı'na düşerek ölen Halil, karne gününde toprağa verildiKelkit Çayı'na düşerek ölen Halil, karne gününde toprağa verildi

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