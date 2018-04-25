Kelkit Çayı'na hafif ticari araç uçtu: 1 ölü, 1 yaralı, 1 kayıp (2)

BELDEDE MUHTARLIK YAPIYORDU
Kelkit Çayı'na düşen ve suda kaybolan araç sürücüsü Ayhan Cebe'nin ilçeye bağlı Cimitekke beldesinde mahalle muhtarlığı yaptığı bildirildi. Aracın üstüne çıkarak kurtulan Mustafa Cebe'nin sürücünün amcası olduğu, suda sürüklendikten sonra cesedi bulunan Nazile Cebe'nin ise sürücünün diğer amcası Bahri Cebe'nin eşi olduğu öğrenildi. Araçta bulunanların Tokat il merkezinden beldeye dönmek üzere yola çıktıkları belirlendi. Kayıp sürücüyü arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
FOTOĞRAFLI
İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı
Öğretmenlere idari izin! Tarihler belli oldu
Komisyonda kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor!
Edirne'de akılalmaz olay! Koşarak Yunanistan'a geçen Adanalı: Dövüp geri gönderdiler
WhatsApp kullananlar dikkat! Sınır geliyor
Son dakika! Bölünecek üniversite sayısı 13'e çıktı!
AK Partili eski vekil: Tiksiniyorum
Erdoğan ve Aliyev'den ortak açıklama
Reuters duyurdu! Suriye'de Rus paralı askerler görüntülendi
İstanbul'daki lüks sitede korkunç olay!
IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti! Evinin görüntüsünü yayınladı
Seks tarikatından son anda kaçmışlar
WhatsApp'tan ‘ses' getiren yenilik: Yanlış mesaja son
Okuyucu Yorumları 0 yorum