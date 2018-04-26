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Kelkit Çayı'na uçan araç çıkarıldı, sürücü drone ile aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 16:01 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde Kelkit Çayı'na uçan hafif ticari aracın suda kaybolan sürücüsü Ayhan Cebe’yi arama çalışmaları sürüyor.

Kelkit Çayı'na uçan araç çıkarıldı, sürücü drone ile aranıyor

Fatih YILMAZ/REŞADİYE (Tokat), (DHA)- TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde Kelkit Çayı'na uçan hafif ticari aracın suda kaybolan sürücüsü Ayhan Cebe’yi arama çalışmaları sürüyor.
​Kaza, dün saat 16.00 sıralında D-100 karayolu, Reşadiye ilçesi Dokuz Dolambaç mevkisinde meydana geldi. Niksar’dan Reşadiye ilçesi yönüne giden Ayhan Cebe (39) yönetimindeki 60 RG 322 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kelkit Çayı'na uçtu. Yaklaşık 150 metre suda sürüklenen aracın üstüne çıkan sürücünün amcası Mustafa Cebe (60) yaralı kurtarıldı. İlçeye bağlı Cimitekke beldesinde mahalle muhtarı olan evli ve 2 çocuk babası Ayhan Cebe ile eşi Nazile Cebe ise suya kapıldı. AFAD ekiplerinin çalışmasıyla Nazile Cebe'nin cesedi, olay yerine 1 kilometre uzaklıkta bulundu, ancak Ayhan Cebe'ye ulaşılamadı. Dün süren arama çalışmalarından sonuç alınamadı.
JANDARMA DRONE ILE ARIYOR
Ayhan Cebe’yi arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Sivas’ın Suşehri ilçesinde bulunan Kılıçkaya Barajı'nın kapaklarının kapatılıp su seviyesinin düşürülmesiyle AFAD ve UMKE ekipleri Kelkit Çayı’nda bot ile arama başlattı. Jandarma ekipleri ise Kelkit Çayı üzerinde 5 kilometrelik alanda drone ile havadan arama yaptı. Ayrıca kaza yerine gelen kurtarma ekipleri çaydaki aracı vinçle çıkardı. Ayhan Cebe'nin izine rastlanmazken, arama çalışmalarının akşama kadar süreceği öğrenildi.
Kazada yaşamını yitiren Nazile Cebe (62) ise öğlen namazı sonrası ilçeye bağlı Cimitekke beldesinde toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Kelkit Çayı'na uçan araç çıkarıldı, sürücü drone ile aranıyorKelkit Çayı'na uçan araç çıkarıldı, sürücü drone ile aranıyorKelkit Çayı'na uçan araç çıkarıldı, sürücü drone ile aranıyorKelkit Çayı'na uçan araç çıkarıldı, sürücü drone ile aranıyor

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