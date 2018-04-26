HABER

Kelkit Çayı'na uçan araç çıkarıldı, sürücü drone ile aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 16:37 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde Kelkit Çayı'na uçan hafif ticari aracın suda kaybolan sürücüsü Ayhan Cebe’yi arama çalışmaları sürüyor.

Fatih YILMAZ/REŞADİYE (Tokat), (DHA)- TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde Kelkit Çayı'na uçan hafif ticari aracın suda kaybolan sürücüsü Ayhan Cebe’yi arama çalışmaları sürüyor. ​Kaza, dün saat 16.00 sıralında D-100 karayolu, Reşadiye ilçesi Dokuz Dolambaç mevkisinde meydana geldi. Niksar’dan Reşadiye ilçesi yönüne giden Ayhan Cebe (39) yönetimindeki 60 RG 322 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kelkit Çayı'na uçtu. Yaklaşık 150 metre suda sürüklenen aracın üstüne çıkan sürücünün amcası Mustafa Cebe (60) yaralı kurtarıldı. İlçeye bağlı Cimitekke beldesinde mahalle muhtarı olan evli ve 2 çocuk babası Ayhan Cebe ile eşi Nazile Cebe ise suya kapıldı. AFAD ekiplerinin çalışmasıyla Nazile Cebe'nin cesedi, olay yerine 1 kilometre uzaklıkta bulundu, ancak Ayhan Cebe'ye ulaşılamadı. Dün süren arama çalışmalarından sonuç alınamadı. JANDARMA DRONE ILE ARIYOR Ayhan Cebe’yi arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Sivas’ın Suşehri ilçesinde bulunan Kılıçkaya Barajı'nın kapaklarının kapatılıp su seviyesinin düşürülmesiyle AFAD ve UMKE ekipleri Kelkit Çayı’nda bot ile arama başlattı. Jandarma ekipleri ise Kelkit Çayı üzerinde 5 kilometrelik alanda drone ile havadan arama yaptı. Ayrıca kaza yerine gelen kurtarma ekipleri çaydaki aracı vinçle çıkardı. Ayhan Cebe'nin izine rastlanmazken, arama çalışmalarının akşama kadar süreceği öğrenildi. Kazada yaşamını yitiren Nazile Cebe (62) ise öğlen namazı sonrası ilçeye bağlı Cimitekke beldesinde toprağa verildi.

CHP'den Saadet Partisi'ne 20 vekil teklifiCHP'den Saadet Partisi'ne 20 vekil teklifi
Acı haber geldi! Şehit ve yaralılar varAcı haber geldi! Şehit ve yaralılar var
Erdoğan, BBP lideri Destici ile görüşecekErdoğan, BBP lideri Destici ile görüşecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Temmuz ayında memurdan, emekliye ve yaşlıya kadar herkese zam geliyor

Temmuz ayında memurdan, emekliye ve yaşlıya kadar herkese zam geliyor

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Yıldırım'dan Abdullah Gül yorumu: Bir projeydi! Patladı

Yıldırım'dan Abdullah Gül yorumu: Bir projeydi! Patladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Haliç'te ilginç olay! Polisi tekmeledi, güvenlik görevlisini ısırdı

Haliç'te ilginç olay! Polisi tekmeledi, güvenlik görevlisini ısırdı

Balıkesir'de güzellik ve masaj salonu adı altında fuhuş!

Balıkesir'de güzellik ve masaj salonu adı altında fuhuş!

Kadıköy'de liseli kıza saldırmıştı! Yakalama kararı çıkarıldı

Kadıköy'de liseli kıza saldırmıştı! Yakalama kararı çıkarıldı

Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler

Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler

Müthiş iddia! Vezirköprü ilçesinin altında 'Roma şehri var'

Müthiş iddia! Vezirköprü ilçesinin altında 'Roma şehri var'

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.