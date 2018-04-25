HABER

Kelkit Çayı’na uçan aracın sürücüsü bulunamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 21:04 | Son Güncelleme

TOKAT (İHA)

TOKAT (İHA)

Kelkit Çayı’na uçan aracın sürücüsü bulunamadı

1 / 6

Kelkit Çayı’na uçan aracın sürücüsü bulunamadı

Kelkit Çayı’na uçan aracın sürücüsü bulunamadı
2 / 6

Kelkit Çayı’na uçan aracın sürücüsü bulunamadı

Kelkit Çayı’na uçan aracın sürücüsü bulunamadı
3 / 6

Kelkit Çayı’na uçan aracın sürücüsü bulunamadı

Kelkit Çayı’na uçan aracın sürücüsü bulunamadı
4 / 6

Kelkit Çayı’na uçan aracın sürücüsü bulunamadı

Kelkit Çayı’na uçan aracın sürücüsü bulunamadı
5 / 6

Kelkit Çayı’na uçan aracın sürücüsü bulunamadı

Kelkit Çayı’na uçan aracın sürücüsü bulunamadı
6 / 6

Kelkit Çayı’na uçan aracın sürücüsü bulunamadı

Kelkit Çayı’na uçan aracın sürücüsü bulunamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

TFF, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için kararını verdi

TFF, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için kararını verdi

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

AK Partili eski vekil: Tiksiniyorum

AK Partili eski vekil: Tiksiniyorum

Komisyonda kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor!

Komisyonda kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Manisa'da 'yok artık' dedirten olay! Araba kendi kendine bu hale geldi

Manisa'da 'yok artık' dedirten olay! Araba kendi kendine bu hale geldi

Elazığ'da yolda yürüyen kadının başına demir parçası düştü

Elazığ'da yolda yürüyen kadının başına demir parçası düştü

Ukraynalı kadın, balkonda asılı halde bulunmuştu! Olena'nın tekstilci sevgilisi konuştu!

Ukraynalı kadın, balkonda asılı halde bulunmuştu! Olena'nın tekstilci sevgilisi konuştu!

Antalya'da cinsel istismar davasında hakim davadan çekildi

Antalya'da cinsel istismar davasında hakim davadan çekildi

'Yol benim' dedi, tel örgüyle kapattı

'Yol benim' dedi, tel örgüyle kapattı

İstanbullular için bir garip uyarı: 10 gün yaklaşmayın

İstanbullular için bir garip uyarı: 10 gün yaklaşmayın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.