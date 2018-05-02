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Kelkit Çayı'nda kaybolan muhtara 1 haftadır ulaşılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.05.2018 13:05 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde, Kelkit Çayı'na uçan hafif ticari aracın suda kaybolan sürücüsü Ayhan Cebe'yi (39) arama çalışmaları 7'nci gününde sürdürülüyor.  Kaza, 25 Nisan Çarşamba günü, D- 100 yolu Dokuz Dolambaç mevkisinde meydana geldi.

Kelkit Çayı'nda kaybolan muhtara 1 haftadır ulaşılamadı

Fatih YILMAZ/REŞADİYE (Tokat), (DHA) - TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde, Kelkit Çayı'na uçan hafif ticari aracın suda kaybolan sürücüsü Ayhan Cebe'yi (39) arama çalışmaları 7'nci gününde sürdürülüyor.
Kaza, 25 Nisan Çarşamba günü, D- 100 yolu Dokuz Dolambaç mevkisinde meydana geldi. Niksar'dan Reşadiye yönüne giden Ayhan Cebe yönetimindeki 60 RG 322 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, Kelkit Çayı'na uçtu. Suda yaklaşık 150 metre sürüklenen aracın üstüne çıkan amca Mustafa Cebe (60), yaralı olarak kurtarıldı. İlçeye bağlı Cimitekke beldesinde mahalle muhtarlığı yapan, evli ve 2 çocuk sahibi Ayhan Cebe ile kuzeni Nazile Cebe ise suda kayboldu. AFAD ekiplerinin çalışmasıyla Nazile Cebe'nin cenazesi, olay yerine 1 kilometre uzaklıkta bulundu; ancak Ayhan Cebe'ye ulaşılamadı. Arama çalışmalarından 6 gün boyunca sonuç çıkmadı.
Bölgede, sabah saatlerinde, AFAD ekipleri, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 'kurbağa adam'lar ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Kelkit Çayı'nda yeniden arama çalışması başlattı. Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise çalışmalara Kelkit Çayı kenarından destek verdi.

FOTOĞRAFLI

Kelkit Çayı'nda kaybolan muhtara 1 haftadır ulaşılamadıKelkit Çayı'nda kaybolan muhtara 1 haftadır ulaşılamadıKelkit Çayı'nda kaybolan muhtara 1 haftadır ulaşılamadıKelkit Çayı'nda kaybolan muhtara 1 haftadır ulaşılamadı

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