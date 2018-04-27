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Kelkit Çayı'nda kaybolan muhtarın ayakkabısı bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2018 16:34 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde Kelkit Çayı'na uçan hafif ticari aracın suda kaybolan sürücüsü Ayhan Cebe’yi arama çalışmaları sürüyor.

Fatih YILMAZ/REŞADİYE (Tokat), (DHA) - TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde Kelkit Çayı'na uçan hafif ticari aracın suda kaybolan sürücüsü Ayhan Cebe’yi arama çalışmaları sürüyor. AFAD ekipleri kaza yerinden 15 kilometre ileride sürücünün sol ayakkabısını buldu. Kaza 2 gün önce D-100 karayolu, Reşadiye ilçesi Dokuz Dolambaç mevkisinde meydana geldi. Niksar’dan Reşadiye ilçesi yönüne giden Ayhan Cebe (39) yönetimindeki 60 RG 322 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak Kelkit Çayı'na uçtu. Yaklaşık 150 metre suda sürüklenen aracın üstüne çıkan sürücünün amcası Mustafa Cebe (60) yaralı kurtarıldı. İlçeye bağlı Cimitekke beldesinde mahalle muhtarı olan evli ve 2 çocuk babası Ayhan Cebe ile kuzeni Nazile Cebe ise suya kapıldı. AFAD ekiplerinin çalışmasıyla Nazile Cebe'nin cesedi, olay yerine 1 kilometre uzaklıkta bulundu, ancak Ayhan Cebe'ye ulaşılamadı. Dün yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı. AYAKKABISI BULUNDU Bu sabah yeniden arama çalışmalarına başlandı. AFAD ve UMKE ekipleri ve Kelkit Çayı’nda bot ile arama çalışmalarına başladı.Jandarma ekipleri ise Kelkit Çayı kenarında arama çalışmalarına devam etti. Ayrıca arama çalışmalarına Ordu İl Emniyet Müdürlüğünden gelen kurbağa adamlar da Kelkit Çayı içerisinde arama çalışmasına başladı. AFAD ekiplerinin çayda yaptığı tarama sonucunda kaza yerinden 15 kilometre mesafede, sürücü Ayhan Cebe'nin sol ayakkabısı bulundu. Çalışmaları izleyen yakınları ayakkabının Cebe'ye ait olduğunu teyit etti. Ayakkabının bulunduğu alanda arama çalışmaları yoğunlaştırıldı.

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