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Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast davasında 3 tahliye

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2018 17:15 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü'ne, kiraladıkları araçla saldırı planı yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3'ü tutuklu 10 DEAŞ sanığı, Kayseri'de ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast davasında 3 tahliye

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü'ne, kiraladıkları araçla saldırı planı yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3'ü tutuklu 10 DEAŞ sanığı, Kayseri'de ikinci kez hakim karşısına çıktı. 4 tanığın dinlendiği duruşmada, tutuklu sanıklar Kadir Kökoğlu (28), Selim İbiş (32) ve Suriyeli Abdullah Albayerli (23) tahliye edildi.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşü'nün Kocaeli etabına kiralık minibüs ile saldırı planı yaparken, Kocaeli ve Kayseri emniyetince yapılan ortak çalışma sonucu terör örgütü DEAŞ militanı Oğuzhan Korkmaz ve 6 kişi gözaltına alındı. Kayseri Emniyeti'nin derinleştirdiği soruşturma kapsamında 9 kişi daha gözaltına alındı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alınan 'Ebu Hüseyin' kod adlı Oğuzhan Korkmaz, Emre Emre, Ali Merttaş, Kaan Aslan ve Fatih Özel'in soruşturma evrakını Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.
2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, DEAŞ üyesi Oğuzhan Korkmaz'ın ifadeleri sonrası 'DEAŞ terör örgütü üyesi' oldukları iddiasıyla haklarında soruşturma açılan 3'ü tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tutuklu sanıklar Kadir Kökoğlu (28), Selim İbiş (32) ve Suriyeli Abdullah Albayerli (23) ile tutuksuz sanıklar Burhanettin Kılıç (42), Ahmet Kaşdaş (31), Ferhat Koç (23), Ahmet Türkçe (24), Selahattin Aydın (30) ve Seyit Kılıç (47) hazır bulundu. Oğuzhan Korkmaz'ın eşi Ayla Korkmaz (36) ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada, Oğuzhan Korkmaz'ın da aralarında olduğu 4 tanık dinlendi.
Yargılanan kişilerden birinin eşi, diğer sanıkların ise arkadaşları olduğunu belirten Oğuzhan Korkmaz, "Arkadaşlarımın DEAŞ ile alakası yok. Aslında benim de yok ama çektiğim bir video sonrası buradayım" dedi. DEAŞ'ın Kayseri sorumlusu olduğu iddialarını da reddeden Korkmaz, "Kimsenin emiri değilim. Emniyet Müdürlüğü'ndeki beyanlarımı kabul etmiyorum, şimdiki beyanlarım doğrudur. Emir olarak tayin edildiğim toplantıyı kabul etmiyorum. Böyle bir toplantı da olmadı. Kimseyi emir olarak da seçmedim. Kayseri'nin DEAŞ sorumlusu değilim" ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti verdiği ara kararla, tutuklu sanıklardan Selim İbiş, Kadir Kökoğlu ve Suriye uyruklu Abdullah Albayerlı'nın tahliyelerine karar verdi. Heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 12 Eylül'e erteledi.

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Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast davasında 3 tahliyeKemal Kılıçdaroğlu'na suikast davasında 3 tahliye

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