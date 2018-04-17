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Keman sanatçısı Okan Arıkan davasında karar

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 18:27 | Son Güncelleme

Kadıköy Bağdat Caddesi’nde, kaldırımda yürüyen keman sanatçısı Okan Arıkan’a çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücü, “taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.Bağdat Caddesi’nde 30 Nisan 2016 tarihinde art arda meydana gelen ve keman sanatçısı Okan Arıkan ile Harun Arslan’ın hayatını kaybettiği trafik kazasında sürücü Orkun Efe Bardakçı ve ve Ezgi Aydın’ın "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.Anadolu 32’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Orkun Efe Bardakçı ve Ezgi Aydın katılırken taraf avukatları da salonda hazır bulundu.“Kazaydı, isteyerek olaya karışmadım”Sanık Orkun Efe Bardakçı söz alarak, “Olay nedeniyle çok üzgünüm.

Kadıköy Bağdat Caddesi’nde, kaldırımda yürüyen keman sanatçısı Okan Arıkan’a çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücü, “taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Bağdat Caddesi’nde 30 Nisan 2016 tarihinde art arda meydana gelen ve keman sanatçısı Okan Arıkan ile Harun Arslan’ın hayatını kaybettiği trafik kazasında sürücü Orkun Efe Bardakçı ve ve Ezgi Aydın’ın "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.
Anadolu 32’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Orkun Efe Bardakçı ve Ezgi Aydın katılırken taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

“Kazaydı, isteyerek olaya karışmadım”
Sanık Orkun Efe Bardakçı söz alarak, “Olay nedeniyle çok üzgünüm. Allah kimsenin başına vermesin. İlk etapta tutuklu olduğum için karşı tarafı arayıp başsağlığı dileyemedim. Avukatım da beni acılı olduklarından tepki alabilirim diye uyardı. Bu bir kazaydı. İsteyerek olaya karışmadım. Bu olaydan sonra hayatım alt üst oldu” dedi. Sanık Ezgi Aydın ise, olayda suçunun olmadığını kaydederek, beraatini istedi.

“Acımız her geçen gün artıyor”
Bunun üzerine söz alan olayda hayatını kaybeden Okan Arıkan’ın babası Namık Arıkan, “Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz. Biz maddiyat peşinde değiliz. Acımız her geçen gün artıyor. Oğlumu hiç bir şey geri getiremez. Başka canlar yanmasın diye örnek teşkil edecek bir ceza verilmesini istiyoruz” dedi.
Kararını açıklayan mahkeme, keman sanatçısı Okan Arıkan’ın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık Orkun Efe Bardakçı hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası vererek, sanığın sürücü belgesinin de cezanın infazından itibaren 2 yıl süreyle geri alınmasına karar verdi.
Mahkeme, sanık Ezgi Aydın’ın ise üzerine atılı "taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak" suçunun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti.

İddianameden
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 30 Nisan 2016 tarihinde Kadıköy Bağdat Caddesi üzerinde seyir eden Orkun Efe Bardakçı’nın kaldırımda bulunan Okan Arıkan’a çarparak ölümüne sebebiyet verdiği anlatılmıştı.
Kazayı gören Ezgi Aydın’ın yolun sol şeridinde durduğunun kaydedildiği iddianamede, arkadan gelen Harun Arslan’ın Ezgi Aydın’ın aracına çarpmamak için yoldan çıktığı ve yolun kenarındaki ağaca çarparak hayatını kaybettiği kaydedilmişti.
Şüpheliler Orkun Efe Bardakçı ve Ezgi Aydın’ın "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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