Keman sanatçısı Okan Arıkan davasında karar

Kadıköy Bağdat Caddesi’nde, kaldırımda yürüyen keman sanatçısı Okan Arıkan’a çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücü, “taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bağdat Caddesi’nde 30 Nisan 2016 tarihinde art arda meydana gelen ve keman sanatçısı Okan Arıkan ile Harun Arslan’ın hayatını kaybettiği trafik kazasında sürücü Orkun Efe Bardakçı ve ve Ezgi Aydın’ın "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 32’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Orkun Efe Bardakçı ve Ezgi Aydın katılırken taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

“Kazaydı, isteyerek olaya karışmadım”

Sanık Orkun Efe Bardakçı söz alarak, “Olay nedeniyle çok üzgünüm. Allah kimsenin başına vermesin. İlk etapta tutuklu olduğum için karşı tarafı arayıp başsağlığı dileyemedim. Avukatım da beni acılı olduklarından tepki alabilirim diye uyardı. Bu bir kazaydı. İsteyerek olaya karışmadım. Bu olaydan sonra hayatım alt üst oldu” dedi. Sanık Ezgi Aydın ise, olayda suçunun olmadığını kaydederek, beraatini istedi.