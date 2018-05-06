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Kemerburgaz'da minibüs kamyona çarptı; 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.05.2018 23:43 | Son Güncelleme

KEMERBURGAZ Göktürk yolunda düğünden dönenlerin olduğu servis minibüsü önündeki kamyona çarptı.

Kemerburgaz'da minibüs kamyona çarptı; 4 yaralı

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-KEMERBURGAZ Göktürk yolunda düğünden dönenlerin olduğu servis minibüsü önündeki kamyona çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken araç içerisinde sıkışan 1 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Kemerburgaz Göktürk Yolu Eyüp istikametinde meydana geldi. Düğünden dönenlerin olduğu servisi minibüsü sürücüsünün kontrolünden çıkarak önündeki kamyona çarptı. Kazada, minibüsteki 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 1 yaralı itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
(FOTOĞRAF)

Kemerburgaz'da minibüs kamyona çarptı; 4 yaralıKemerburgaz'da minibüs kamyona çarptı; 4 yaralıKemerburgaz'da minibüs kamyona çarptı; 4 yaralı

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