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Kemerburgaz'da minibüs kamyona çarptı; 7 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 07.05.2018 00:18 | Son Güncelleme

KEMERBURGAZ Göktürk yolunda düğünden dönenlerin olduğu servis minibüsü, yoldaki sis nedeniyle önündeki hafriyat kamyonuna çarptı.

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-KEMERBURGAZ Göktürk yolunda düğünden dönenlerin olduğu servis minibüsü, yoldaki sis nedeniyle önündeki hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada 7 kişi yaralanırken araç içerisinde sıkışan 3 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Kemerburgaz Göktürk Yolu Eyüp istikametinde meydana geldi. Düğünden dönenlerin olduğu 53 AR 9648 plakalı servisi minibüsü, yoldaki sis nedeniyle önündeki 27 L 5372 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada, minibüsteki 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ve yanındaki 2 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından araç yoldan kaldırılarak trafik akışı normale döndü.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Bu arada, kazayı duyan adı öğrenilemeyen damat olay yerine gelerek polisten bilgi aldı.

(FOTOĞRAF)

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