HABER

Kemerburgaz'da minibüs kamyona çarptı; 7 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 07.05.2018 09:20 | Son Güncelleme

KEMERBURGAZ Göktürk yolunda düğünden dönenlerin olduğu servis minibüsü, yoldaki sis nedeniyle önündeki hafriyat kamyonuna çarptı.

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-KEMERBURGAZ Göktürk yolunda düğünden dönenlerin olduğu servis minibüsü, yoldaki sis nedeniyle önündeki hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada 7 kişi yaralanırken araç içerisinde sıkışan 3 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Kemerburgaz Göktürk Yolu Eyüp istikametinde meydana geldi. Düğünden dönenlerin olduğu 53 AR 9648 plakalı servisi minibüsü, yoldaki sis nedeniyle önündeki 27 L 5372 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada, minibüsteki 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ve yanındaki 2 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından araç yoldan kaldırılarak trafik akışı normale döndü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu arada, kazayı duyan adı öğrenilemeyen damat olay yerine gelerek polisten bilgi aldı.

Erken seçim öncesi sürpriz gelişme! Erken seçim öncesi sürpriz gelişme!
Devlet duruma el koydu: Sakın hiçbir şeye dokunmayın!Devlet duruma el koydu: Sakın hiçbir şeye dokunmayın!
TSK 'Boran' ile vuracakTSK 'Boran' ile vuracak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Özge Özpirinçci '2 yaşındaki yeğenim bakıcısı tarafından istismara uğradı'

Özge Özpirinçci '2 yaşındaki yeğenim bakıcısı tarafından istismara uğradı'

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Can Ataklı'nın yazısı gündeme bomba gibi düştü: Meral Akşener'e Adil Öksüz tuzağı

Can Ataklı'nın yazısı gündeme bomba gibi düştü: Meral Akşener'e Adil Öksüz tuzağı

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'dan Muharrem İnce uyarısı

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'dan Muharrem İnce uyarısı

Fatih'te tacizci okul müdüründen iğrenç sözler: Karımın modası geçti

Fatih'te tacizci okul müdüründen iğrenç sözler: Karımın modası geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yarışmayı kazandı, sokakta yürüyemez hale geldi

Yarışmayı kazandı, sokakta yürüyemez hale geldi

Genç kızın çığlıkları mahalleyi inletti!

Genç kızın çığlıkları mahalleyi inletti!

'Ben Pokemonum' deyip camdan atlayan Ferhat büyüdü! İşte son hali

'Ben Pokemonum' deyip camdan atlayan Ferhat büyüdü! İşte son hali

Ankara'da sel nedeniyle metro merdivenleri şelaleye döndü

Ankara'da sel nedeniyle metro merdivenleri şelaleye döndü

Ankara’da sağanak yağış metro merdivenlerini şelaleye çevirdi

Ankara’da sağanak yağış metro merdivenlerini şelaleye çevirdi

Vali halat çekti, kaymakam ip atladı

Vali halat çekti, kaymakam ip atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.