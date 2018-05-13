HABER

Kemer'de 3 kişinin öldüğü kaza anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2018 17:13 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Kemer'de 3 kişinin öldüğü kaza anı kamerada

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Kemer'e bağlı Beldibi ve Göynük mahalleleri arasındaki D400 karayolu üzerinde 10 Mayıs günü Mehmet Çatalbaş'ın kullandığı 03 EV 023 plakalı minibüs, Özkan Köse'nin kullandığı 07 C 82203 plakalı 5 yıldızlı bir otelde çalışan personeli taşıyan midibüse arkadan çarptı. Midibüsün refüjdeki beton bariyere çarparak devrildiği kazada, midibüsteki Nuran Demircioğlu, Saliha Aybüke Ulutaş ve Burcu Aslan öldü, 15 kişi yaralandı.
Olayla ilgili gözaltına alınan minibüs sürücüsü Mehmet Çatalbaş, jandarma karakolundaki ifadesinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Adliyeye sevk edilen Çatalbaş, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçlamasıyla tutuklandı.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anına ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Aynı yönde seyreden bir aracın kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde havanın yağışlı olduğu görüldü. Çatalbaş'ın kullandığı minibüsün seyir halindeyken kontrolden çıktıktan sonra önce sol tarafından bariyerlere çarptığı, ardından sağ tarafından midibüsün sol arka kısmına vurduğu görüntüye yansıdı. Kontrolden çıkan minibüsün yolun sağ tarafına savrulup takla attığı, midibüsün ise sol tarafta bulunan ve yolu ayıran beton bariyerlere çarptıktan sonra kendi etrafında dönüp yan yattığı görüldü. Kaza sonrası midibüsten birkaç kişinin indiği de görüntülerde yer aldı.

FOTOĞRAFLI

Kemer'de 3 kişinin öldüğü kaza anı kameradaKemer'de 3 kişinin öldüğü kaza anı kameradaKemer'de 3 kişinin öldüğü kaza anı kameradaKemer'de 3 kişinin öldüğü kaza anı kamerada

CNN Türk'te Duygu Demirdağ depremi!CNN Türk'te Duygu Demirdağ depremi!
24 Haziran seçimiyle ilgili flaş gelişme!24 Haziran seçimiyle ilgili flaş gelişme!
Kripto askerler kuruyemişçiden haberleşmişler!Kripto askerler kuruyemişçiden haberleşmişler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yemekteyiz'de sunucu Onur Büyüktopçu, yarışmacıyı kovdu

Yemekteyiz'de sunucu Onur Büyüktopçu, yarışmacıyı kovdu

Emre Karayel: Demet Evgar'dan hoşlanmadım desem yalan olur!

Emre Karayel: Demet Evgar'dan hoşlanmadım desem yalan olur!

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Demirtaş'tan flaş Erdoğan açıklaması: Çekilmeye hazırlık yapıyor

Demirtaş'tan flaş Erdoğan açıklaması: Çekilmeye hazırlık yapıyor

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

İlginizi Çekebilir

Otel sahibi çift otostop yaptı, içinde 500 bin lira bulunan bavulu unutunca...

Otel sahibi çift otostop yaptı, içinde 500 bin lira bulunan bavulu unutunca...

Anonsu duymadı, yanlışlıkla askere gitti! Ancak 3 ay sonra...

Anonsu duymadı, yanlışlıkla askere gitti! Ancak 3 ay sonra...

Lefkoşa'da bunalıma giren liseli genç kız intihar etti!

Lefkoşa'da bunalıma giren liseli genç kız intihar etti!

Karabük'te 70 üniversite öğrencisi berberin kendilerini dolandırdığı iddiasıyla polise şikayette bulundu

Karabük'te 70 üniversite öğrencisi berberin kendilerini dolandırdığı iddiasıyla polise şikayette bulundu

Denizli'de köpeği boğup tecavüz eden cani yakalandı

Denizli'de köpeği boğup tecavüz eden cani yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Anneler Günü'nde çok acı haber

Anneler Günü'nde çok acı haber

Ankara metrosunda intihar! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Ankara metrosunda intihar! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! İngiliz turist tek yumrukta nakavt etti

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! İngiliz turist tek yumrukta nakavt etti

İnternet kafede yaşlı adamdan küçük kıza iğrenç istismar

İnternet kafede yaşlı adamdan küçük kıza iğrenç istismar

Otel sahibi çift otostop yaptı, içinde 500 bin lira bulunan bavulu unutunca...

Otel sahibi çift otostop yaptı, içinde 500 bin lira bulunan bavulu unutunca...

Çorum'daki mezarlıkta ağlayan gizemli kızla ilgili yeni gelişme

Çorum'daki mezarlıkta ağlayan gizemli kızla ilgili yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.