Kemer'de 3 kişinin öldüğü kaza anı kamerada

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Kemer'e bağlı Beldibi ve Göynük mahalleleri arasındaki D400 karayolu üzerinde 10 Mayıs günü Mehmet Çatalbaş'ın kullandığı 03 EV 023 plakalı minibüs, Özkan Köse'nin kullandığı 07 C 82203 plakalı 5 yıldızlı bir otelde çalışan personeli taşıyan midibüse arkadan çarptı. Midibüsün refüjdeki beton bariyere çarparak devrildiği kazada, midibüsteki Nuran Demircioğlu, Saliha Aybüke Ulutaş ve Burcu Aslan öldü, 15 kişi yaralandı.

Olayla ilgili gözaltına alınan minibüs sürücüsü Mehmet Çatalbaş, jandarma karakolundaki ifadesinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Adliyeye sevk edilen Çatalbaş, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçlamasıyla tutuklandı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anına ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Aynı yönde seyreden bir aracın kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde havanın yağışlı olduğu görüldü. Çatalbaş'ın kullandığı minibüsün seyir halindeyken kontrolden çıktıktan sonra önce sol tarafından bariyerlere çarptığı, ardından sağ tarafından midibüsün sol arka kısmına vurduğu görüntüye yansıdı. Kontrolden çıkan minibüsün yolun sağ tarafına savrulup takla attığı, midibüsün ise sol tarafta bulunan ve yolu ayıran beton bariyerlere çarptıktan sonra kendi etrafında dönüp yan yattığı görüldü. Kaza sonrası midibüsten birkaç kişinin indiği de görüntülerde yer aldı.