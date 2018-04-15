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Kemer'de huzur operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2018 12:26 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde polis huzur operasyonu yaptı.

Levent YENİGÜN KEMER, (DHA) ANTALYA'nın Kemer ilçesinde polis huzur operasyonu yaptı. Kemer Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TEM, KOM, Narkotik ve Asayiş ekiplerinden oluşan 65 kişilik polis timiyle huzur operasyonu düzenlendi. İlçe merkezindeki bar, restoran, kafe ve kahvehane gibi işletmelerde uygulama yapılırken, D- 400 karayolu üzerinde de asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada 53 kişi ve 25 araç denetlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemelerde 374 kişinin GBTUYAP kayıtları sorgulanırken, 2 iş yerinin canlı müzik belgesi bulunmadığı, 4 iş yerinde mesul müdür belgesinin olmadığı, 1 iş yerinde çalışanların SGK girişlerinin olmadığı, 1 iş yerinde çalışanların kimlik bildirimlerinin olmadığı, 1 iş yerinde kan kartlarının olmadığı, 2 iş yerinin canlı müzik izin belgesinin bulunmadığı ve 2 iş yerinin TAPDK belgelerinin olmadığı tespit edilerek gerekli cezai işlemler uygulandı.

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