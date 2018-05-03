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Kemer'de kaza: Güney Koreli 4 turist öldü, 5 yaralı (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 03.05.2018 16:14 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, Phaselis Antik Kenti'ni gezmeye giden Güney Koreli turistleri taşıyan minibüsle, karşı yönden gelen otomobil çarpıştı.

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, Phaselis Antik Kenti'ni gezmeye giden Güney Koreli turistleri taşıyan minibüsle, karşı yönden gelen otomobil çarpıştı. Kazada, Güney Koreli 4 turist öldü, 4'ü turist 5 kişi de yaralandı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kaza, saat 14.30 sıralarında, Kemer- Kumluca yolunun Kemer'e bağlı Tekirova Mahallesi yakınlarındaki Phaselis Antik Kenti kavşağında meydana geldi. Güney Koreli turistlerin bulunduğu Chol Sanghez yönetimindeki 07 CTS 37 plakalı minibüs ile Ergin Erdem'in kullandığı 07 GA 670 plakalı otomobil çarpıştı. Minibüs, savrularak refüje devrilirken, otomobil de hurdaya döndü.
Güney Koreli 4 turist, kaza yerinde yaşamını yitirirken, 4 turist ve otomobil sürücüsü Ergin Erdem de yaralandı.
Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı turistler ile sürücü Erdem, sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralılardan 2'sinin durumunun ciddi olduğu belirtildi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından 4 turistin cenazesi, morga götürüldü.
Güney Koreli turistlerin Kemer'de tatil yaptığı ve gezi için Phaselis Antik Kenti'ne geldiği belirtildi.

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