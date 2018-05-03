Kemer'de kaza: Güney Koreli 4 turist öldü, 5 yaralı (3)

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Antalya'nın Kemer ilçesinde, Phaselis Antik Kenti'ni gezmeye giden Güney Koreli turistleri taşıyan minibüsle, karşı yönden gelen otomobilin çarpıştığı kazada ölen ve yaralananların kimlikleri belli oldu. Kazada yaşamını yitirenlerin Güney Koreli kadın turistler Kim Sooyeon (68), Kim Junghee (61), Sin Suk Myeong (67) ve Hong Rog Yeong (64) olduğu belirtildi. Minibüs sürücüsü Choı Hee Sang (66), Park Hoy Young (73), Son Hwahyun (65) ve Kim Pil Jae (67) ile otomobil sürücüsü Ergin Erdem'in (69) tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.
Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!
Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı
Samsun'da tramvayda insanlık dersi veren gence ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Rusya'dan bomba açıklama: ABD militanlara Tanf yakınlarında eğitim veriyor
ABD’nin en kanlı silahlı saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Başbakan Yıldırım'ın konuşması sırasında gözleri doldu
MEB 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak
Aldatılan kadın öyle bir intikam aldı ki...
WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...
Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj
Merakla bekleniyordu! WhatsApp'a iki yeni bomba özellik geliyor!
23 yaşında 74 ülke gezdi! Güzel hostesin egzotik yaşamına tanık olun
Canlı yayında şoke eden anlar! Bir anda soyunmaya başladı
'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'
Okuyucu Yorumları 0 yorum