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Kemer'de kaza: Güney Koreli 4 turist öldü, 5 yaralı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 03.05.2018 18:28 | Son Güncelleme

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ Antalya'nın Kemer ilçesinde, Phaselis Antik Kenti'ni gezmeye giden Güney Koreli turistleri taşıyan minibüsle, karşı yönden gelen otomobilin çarpıştığı kazada ölen ve yaralananların kimlikleri belli oldu.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Antalya'nın Kemer ilçesinde, Phaselis Antik Kenti'ni gezmeye giden Güney Koreli turistleri taşıyan minibüsle, karşı yönden gelen otomobilin çarpıştığı kazada ölen ve yaralananların kimlikleri belli oldu. Kazada yaşamını yitirenlerin Güney Koreli kadın turistler Kim Sooyeon (68), Kim Junghee (61), Sin Suk Myeong (67) ve Hong Rog Yeong (64) olduğu belirtildi. Minibüs sürücüsü Choı Hee Sang (66), Park Hoy Young (73), Son Hwahyun (65) ve Kim Pil Jae (67) ile otomobil sürücüsü Ergin Erdem'in (69) tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.

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